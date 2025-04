Haasrode Leuven schudt stevige comeback uit zijn mouw en maakt zich op voor titelfinale tegen Roeselare

De hoofdrolspelers van de titelfinales zijn bekend. Roeselare walste in Limburg over Achel richting nieuwe deelname aan de eindstrijd. In Maaseik werd het een ware thriller. Haasrode Leuven herpakte zich na een belabberde start en schudde een comeback uit zijn mouw: 2-3.

Mocht Roeselare zich na vanavond opmaken voor opnieuw - lees: het 12e seizoen op rij - een titelfinale? Die vraag werd al snel beantwoord in Achel. "Ja", was het antwoord na drie sets.

Roeselare was snel baas in de Koekoek dankzij prima aanvallend werk van Lennert Van Elsen. Enkel in set 2 kon Achel een vuist maken, maar deed het zichzelf de das om met slordige aanvalsfouten. Na een kloof in set 3 gingen de kopjes hangen bij de thuisploeg en klaarde de landskampioen de klus.

Wie spanning wilde ervaren, moest verderop zijn in Maaseik. Daar kwam de vicekampioen 2-0 voor in sets tegen een bleek Haasrode Leuven. Maar tussen set 2 en 3 vond coach Hendrik Tuerlinckx plots het wondermiddel.

Na een spannende derde set nam hoofdaanvaller Gil Hofmans zijn team op sleeptouw om de bordjes in evenwicht te hangen. In een nagelbijter van een tiebreak hield Haasrode Leuven de hoofden nét koel genoeg om het af te maken.

Na twee jaar Maaseik-Roeselare in de titelfinales, verwelkomt die laatste nu een nieuwkomer.