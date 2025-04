Man van de match Leandro Trossard geeft titelambities niet op na primeur voor Arsenal: "We blijven ervoor gaan"

Voor de eerste keer sinds oktober 2022 heeft Leandro Trossard twee keer gescoord in één Premier League-match. Hij zorgde mee voor de zege van Arsenal op bezoek bij Ipswich Town: 0-4. Daardoor kan Liverpool dit weekend nog geen titel vieren, Trossard blijft zelfs geloven in een ferme ommekeer. "We mogen niet naar hen kijken, maar het match per match bekijken", aldus de Rode Duivel.

"Het is leuk om opnieuw op het scorebord te staan en het team te helpen aan de zege", vertelde Trossard na de match. "Het was een goede match, met veel kansen, vier doelpunten en een clean sheet."

De doelpuntenteller van Leandro Trossard staat dit seizoen op 7 in de Premier League. Hij maakte in totaal al twintig goals voor Arsenal, maar nog nooit twee in één match, tot vandaag.

We speelden beter tegen 11 in het eerste halfuur dan erna.

Behalve zijn twee goals viel Trossard als spits niet op, maar de fans verkozen hem wel tot Man van de Match. De Rode Duivel zag zijn team vooral collectief sterk presteren. "We willen onze kwaliteit elke speeldag tonen en we proberen iedere match te winnen, al is dat niet makkelijk."

"We speelden beter tegen 11 spelers in het eerste halfuur. We begonnen heel goed, maar daarna werd het wat minder."

Arsenal hangt al even in niemandsland. Het staat stevig tweede en Liverpool is bijna zeker van de titel. Of toch niet?

"We moeten erin blijven geloven", blijft Trossard optimistisch. "Dat is wat je nodig hebt. Het is voor onszelf heel belangrijk om te pushen. We willen elke match winnen en het momentum vasthouden."

De wonderen zijn de wereld nog niet uit, maar Arsenal zal vooral moeten hopen op een perfect rapport en een inzinking bij Liverpool.