Matthias Casse "tevreden" na brons, maar zijn EK zit er nog niet op: "Ik zal klaar zijn voor teamfinale"

kalender vr 25 april 2025 21:26

Zijn honger is nog niet gestild. Matthias Casse pakte vandaag brons op het EK en blikte achteraf tevreden terug op zijn medailledag. Zo maakte onze landgenoot ook beter kennis met een nieuw talent om in de gaten te houden op de tatami. Daarnaast deelde Casse nog een nieuwtje: wellicht is hij zondag weer te zien in de gemengde competitie. "Dat is totaal nieuw voor mij, maar ik kijk er alvast naar uit."

Het eerste kampioenschap na de Spelen, de eerste medaille voor Matthias Casse.



Onze landgenoot wil zo snel mogelijk de Spelen in Parijs vergeten, en heeft vandaag een belangrijke eerste stap in dat proces gezet. Het werd niet meteen EK-goud, wel een bronzen plak. "In het algemeen ben ik wel tevreden over mijn dag. Het is altijd leuk om een kampioenschap met een medaille af te sluiten", klonk het nuchter maar tevreden. Casse groeide stelselmatig in het kampioenschap, maar in de halve finale botste hij wel op de talentvolle Rus Timoer Arboezov, die hem verraste met een snelle houdgreep. "Het was toch wat frustrerend dat ik daar niet meer uitgehaald heb", klinkt het. "Het is de derde keer dat ik tegen hem kamp, maar ik ken hem eigenlijk niet goed." "Ik zie hem zeer weinig op stages. Hij is dus zeer moeilijk om in te schatten. Ik zou hem in de nabije toekomst graag wat meer vasthebben om een beter plan te bedenken om hem te kloppen, want hij is geen evidente tegenstander.”

Het geeft me goede moed en vooruitzichten naar het WK toe. Matthias Casse

De nieuwe cyclus na de Spelen is alvast hoopvol begonnen voor Casse, die begin februari al revanche pakte met brons in de GP van Parijs, nu heeft hij bij zijn eerste kampioenschap dus ook meteen eremetaal. "Het geeft me goede moed en vooruitzichten naar het WK toe. Ik kijk uit naar de volgende maanden", klinkt hij weer strijdvaardig. "Ik wil alvast niet te veel meer achteromkijken naar die ene Spelen waar het niet gelukt is, nu waait er een nieuwe wind. Ik sta ook op een totaal ander punt in mijn carrière: ik pak alles stap voor stap aan, zonder al te ver vooruit te kijken. Wie weet waar ik over drie jaar sta, hé."

Nóg een medaillekans?