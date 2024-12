Mol krijgt weer primeur van 1e duel Van Aert-Van der Poel, organisator Vervecken: "Extra voorzieningen treffen"

Nu ze allebei hun veldritprogramma hebben bekendgemaakt, weten we dat Wout van Aert en Mathieu van der Poel deze winter vier keer tegen elkaar zullen rijden. Net als vorig jaar doen ze dat voor het eerst in Mol. Erwin Vervecken van organisator Golazo wrijft zich nu al in de handen.

"Mol is een parcours dat ze allebei heel graag hebben. Het is niet heel zwaar, vooral technisch."

"We zijn heel blij dat de eerste confrontatie opnieuw bij ons in Mol is", zegt Erwin Vervecken van organisator Golazo.

De tijd dat Wout van Aert en Mathieu van der Poel wekelijks de degens met elkaar kruisten in het veld ligt helaas al een tijdje achter ons. Slechts 4 keer zullen ze deze winter samen aan de start staan: in Mol, Loenhout, Dendermonde en Maasmechelen.

Het zal over de koppen lopen worden in Mol.

Met Van Aert en Van der Poel aan de start gaan er bij de organisatie toch wat meer alarmbellen af. "We zullen extra voorzieningen moeten treffen, bijvoorbeeld voor de parking."

"Wout en Mathieu brengen toch vaak extra volk op de been. Het zal over de koppen lopen worden in Mol."

Of het ook een spannend duel wordt, is moeilijk om nu al in te schatten. "Wout heeft zich begin september nog geblesseerd, hij kende geen perfecte voorbereiding. Het is uitkijken wat zijn niveau wordt. Van Mathieu weten we dat hij heel goed zal zijn."

"Hopelijk kunnen ze toch een beetje in elkaar buurt blijven, hebben ze een beetje hetzelfde niveau. Dan krijgen we een heel spannende kerstperiode."