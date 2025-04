Sterren voor Luik-Bastenaken-Luik bij de vrouwen: Kopecky en Pieterse met 2 sterren, wie krijgt er 3?

kalender zo 27 april 2025 08:17

Luik-Bastenaken-Luik is ook voor de vrouwen het eindstation van hun voorjaar. Wie heeft zich de voorbije weken in de kijker gereden bij de Sporza-jury en verdiende een of meerdere sterren?

⭐⭐⭐

1e, 3e, 1e, 3e en dit jaar ... opnieuw 1e? De resultaten van Demi Vollering vormen een opvallend patroon, dat in principe zou moeten uitmonden in een derde zege in Luik.



Vollering moet dan wel afrekenen met Elisa Longo Borghini, die de voorbije twee jaar telkens 2e eindigde in Luik. Kan ze er nu eindelijk eens winnen?

⭐⭐

Het voorjaar van Lotte Kopecky is volledig opgebouwd om top te zijn in Luik-Bastenaken-Luik, een monument dat ze nog niet wist te winnen. Vorig jaar werd ze bij haar debuut 38e, dat moet dus zeker beter kunnen. Heeft ze goed kunnen pieken?



Wie we sowieso al moeten opschrijven voor de top 10 is Puck Pieterse. In de 10 klassiekers die ze dit voorjaar reed, haalde ze telkens die top 10, met als uitschieter natuurlijk haar zege in de Waalse Pijl. Die koers won ze bij haar eerste deelname, straks ook bij haar debuut in Luik?



Wie zeker niet aan haar proefstuk toe is, is Katarzyna Niewiadoma. De Poolse miste nog geen enkele editie en grossiert er in ereplaatsen. Maar is haar vorm wel goed genoeg?

⭐