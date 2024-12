Mathieu van der Poel begint in Zonhoven aan veldritwinter, 11 crossen op programma: "Wil nu pieken op het WK"

vr 13 december 2024 11:47

Laat het aftellen beginnen. Na wekenlange speculatie heeft Mathieu van der Poel zijn crossprogramma bekendgemaakt. De Nederlander opent zijn seizoen op 22 december in Zonhoven. Op zijn programma staan er 11 crossen. Het grote doel van Van der Poel is zoals verwacht het WK in Liévin begin februari.

Mathieu van der Poel is klaar voor een winter die steviger is dan lange tijd werd gedacht. De Nederlander begint er volgende week zondag, op 22 december, aan in Zonhoven. In de Kuil rijdt hij zijn eerste van 11 crossen. Een dag later trekt hij naar Mol, waar een eerste onderonsje met Wout van Aert wacht. Tijdens de drukke kerstperiode volgen Gavere, Loenhout, Besançon, Baal, Koksijde en Dendermonde elkaar zeer snel op.. Van der Poel slaat daarna enkele weekends over en stoomt zich in Maasmechelen en Hoogerheide klaar voor het WK in Liévin, het grote doel van deze winter.

Van der Poel wil in Frankrijk zijn zevende regenboogtrui aantrekken. Dan evenaart de Nederlander Eric De Vlaeminck in de recordboeken. In totaal zal hij Van Aert, behoudens veranderingen op hun kalender, 4 keer in de ogen kijken. Dat gebeurt in Mol, Loenhout, Dendermonde en Maasmechelen.

Latere piek

"Ik heb er een tijdje over nagedacht", verklaart Van der Poel waarom het een poos geduurd heeft voor zijn programma kenbaar gemaakt is. "Na gesprekken met het teammanagement en de staf heb ik een solide programma uitgetekend. Een meer compact programma met, laat ons zeggen, 2 Wereldbeker-races en het WK was een optie, maar ik denk dat het meer zinvol is om een uitgebreider pakket crossen te rijden." "Toen ik die beslissing had genomen, heb ik vrij snel de races opgelijst waar ik wilde deelnemen. Ik heb het geluk dat ik de vrijheid krijg om te koersen waar ik het meest kan genieten. Het is geen toeval dat er met Zonhoven, Mol en Koksijde enkele typische zandcrossen op het menu staan." Van der Poel reed vorig jaar 14 crossen. Opvallend: Benidorm laat hij in de laatste rechte lijn naar het WK links liggen. De wereldkampioen schrapt 2 weekends in januari. "We pakken het lichtjes anders aan deze winter. Vorig jaar begon ik in topvorm, maar op het WK had ik niet mijn beste gevoel. Nu wil ik proberen te pieken naar het WK met een specifieke voorbereiding tijdens mijn stage. Daardoor is het beter om dat trainingskamp niet te onderbreken." Van der Poel steekt zijn ambities voor het WK niet weg. "Dat unieke record van De Vlaeminck is het enige wat ik nog kan bereiken in deze sport. Het WK is dus het enige echte doel, al hoop ik natuurlijk mee te doen in alle andere crossen. Maar zoals gezegd: ik zal dit seizoen iets later pieken."