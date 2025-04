Jouw gids voor de Brabantse Pijl 2025: koers op vrijdag met Wout van Aert en Remco Evenepoel

kalender ma 14 april 2025 17:21

De Brabantse Pijl zit in een nieuw voorjaarsjasje. Aan het parcours is niet te veel gesleuteld, maar de brug naar de klimklassiekers maken we voortaan op vrijdag en niet meer op woensdag na Parijs-Roubaix. Bij Sporza hoef je niets te missen van de pittige finale in Overijse.

Mannen:

Zo was het vorig jaar:

8e, 3e, 2e en 3e in 4 deelnames. Voor Benoît Cosnefroy was de Brabantse Pijl een verhaal van "net niet" aan het worden, maar vorig jaar schoot de Fransman eindelijk in de roos. Marijn van den Berg was in de slotfase uit een elitegroepje weggereden, maar stortte toch in. Enkele Belgen kregen een uitgelezen kans in de sprint, maar Cosnefroy stoofde hen een peer.

Brabantse Pijl klassement ranking naam resultaat ploeg 1 Benoît Cosnefroy 4:17:02 Decathlon - AG2R - La Mondiale Team DAT 2 Dylan Teuns +0 Israel - Premier Tech IPT 3 Tim Wellens +0 UAE Team Emirates UAD 4 Joe Blackmore +0 Israel - Premier Tech IPT 5 Jefferson Alveiro Cepeda +0 Caja Rural - Seguros RGA CJR 6 Quinten Hermans +0 Alpecin - Deceuninck ADC 7 Marijn van den Berg +10 EF Education - EasyPost EFE 8 Michael Matthews +28 Team Jayco - AlUla JAY 9 Vito Braet +28 Intermarché - Wanty IWA 10 Corbin Strong +28 Israel - Premier Tech IPT meer tonen

Parcours:

Leuven organiseert niet langer de start, die eer valt Beersel weer te beurt. Om 13.30 uur weerklinkt het startschot in het Provinciedomein Huizingen. De Brabantse Pijl heeft een iets korter traject gekregen: 163 kilometer en 21 hellingen later finishen de renners rond 17.10 uur in Overijse. De finale bevat de traditionele kuitenbijters. In Overijse wordt de lokale lus van om en bij de 20 kilometer 3 keer afgelegd. De Hertstraat, Moskesstraat, Holstheide en S-bocht Overijse zijn de scherprechters.

Vorig jaar won Benoît Cosnefroy.

Deelnemerslijst:

10 WorldTour-ploegen tekenen het startblad in Beersel. De absolute publiekstrekkers zijn Wout van Aert en Remco Evenepoel. Die eerste verlengt zijn voorjaar nog met de Brabantse Pijl en de Amstel Gold Race, de tweede viert zijn wederoptreden en staat dus voor zijn eerste koersdag van 2025. Van Aert wordt bij Visma-Lease a Bike omringd door Tiesj Benoot. De Belgische kleppers krijgen concurrentie van onder meer Tibor Del Grosso, Quinten Hermans, Dylan Teuns, Jhonatan Narvaez, Florian Vermeersch, Tim Wellens, Joe Blackmore, Corbin Strong, Milan Menten en Tom Pidcock.

Live bij Sporza:

We volgen de Brabantse Pijl van a tot z in onze app en op onze website. De rechtstreekse uitzending begint om 15 uur op VRT 1. Op Radio 1 zijn er flitsen van de koers.

Vrouwen:

Zo was het vorig jaar:

Elisa Longo Borghini en Demi Vollering vochten vorig jaar een titanenduel uit. De Italiaanse en de Nederlandse kampioene waren duidelijk de sterkste vrouwen van het pak, maar Vollering kon haar collega uit de laars niet volgen. Enkele dagen na haar zege in de Ronde van Vlaanderen mocht Longo Borghini ook victorie kraaien in Overijse.

Uitslag Brabantse Pijl (vrouwen) ranking naam resultaat ploeg 1 Elisa Longo Borghini in 3u26'18" 2 Demi Vollering + 41" 3 Alexandra Manly + 1'06" 4 Femke Gerritse z.t. 5 Shirin van Anrooij z.t. 6 Amber Kraak z.t. 7 Eleonora Ciabocco z.t. 8 Justine Ghekiere z.t. 9 Yara Kastelijn z.t. 10 Margot Vanpachtenbeke z.t.

Het parcours:

De vrouwen worden vrijdagvoormiddag in Lennik voorgesteld. Daar verlaten ze de Markt rond 11.25 uur. Het peloton zet koers naar Overijse, waar de smaakvolle lus wacht in de druivengemeente. Na 125 kilometer en 19 hellingen bereiken we de aankomst op de Brusselsesteenweg.

Vorig jaar won Elisa Longo Borghini.

Deelnemerslijst:

Elisa Longo Borghini ligt na haar val in de Ronde in de lappenmand en ontbreekt op de startlijst. Demi Vollering is er wel bij. De Nederlandse heeft zich met een hoogtestage klaargestoomd voor de klimklassiekers. Vollering wordt omringd door een sterke FDJ-ploeg met ook nog Elise Chabbey, Amber Kraak en Evita Muzic. Wie daagt het Franse blok uit? Lotte Kopecky slaat deze koers over. We kijken naar Anna van der Breggen, Mischa Bredewold, Femke Gerritse, Niamh Fisher-Black, Riejanne Markus, Lore De Schepper, Urska Zigart, Pauliena Rooijakkers, Yara Kastelijn, Letizia Paternoster, Imogen Wolff, Silvia Persico en Kristen Faulkner.

Live bij Sporza: