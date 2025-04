"Duidelijk signaal geven om eigenheid wielersport te behouden": voorzitter rennersvakbond wil gepaste straf voor bidongooier

kalender ma 14 april 2025 17:25

Mathieu van der Poel werd gisteren het slachtoffer van een toeschouwer die een volle bidon naar zijn gezicht wierp. De man is zich intussen zelf gaan aangeven en het vervolg van de zaak ligt nu in de handen van het parket van Kortrijk. "Het tart alle verbeelding", is Staf Scheirlinckx, voorzitter van de rennersvakbond, verbouwereerd.

Consternatie alom tijdens Parijs-Roubaix. Met nog zo'n 33 kilometer op de teller is Mathieu van der Poel solo op weg naar zijn derde overwinning op een rij in Roubaix.



Maar plots krijgt hij een volle bidon tegen het gezicht geworpen. Na de koers was Van der Poel bijzonder verontwaardigd en dat er een staartje zou komen aan het incident, was duidelijk.



Intussen is de man zichzelf gaan aangeven, waardoor het dossier bij het parket van Kortrijk ligt. Zo kan ook de Belgium Professional Cycling Association optreden. Dat is een vereniging die opkomt voor de rechten van de wielrenners met ex-renner Staf Scheirlinckx als voorzitter.



"Het tart alle verbeelding", is zijn eerste reactie. "Als je ziet dat iemand een volle bidon van een halve kilo naar een renner in volle snelheid gooit, dan is dat slagen en verwondingen."



We moeten gepast reageren om dit soort gedrag te stoppen. Staf Scheirlinckx

"Het is een vorm van normvervaging. Hoe je erbij komt, is voor mij een raadsel. De gevolgen zouden desastreus kunnen zijn voor de renner, de sponsor als de organisatie."



Het voorval maakt deel uit van een jammere evolutie. Zo zagen we de laatste jaren al spuwers, biergooiers en iemand die een pet gooide naar Van der Poel.



"Sinds een jaar of twee stellen we ons stelselmatig burgerlijke partij bij dergelijke gevallen", deelt Scheirlinckx.



"Zo zal die spuwer in Harelbeke een GAS-boete tussen 150 en 350 euro krijgen. Maar dit is van een andere orde en daar moeten we toch gepast op reageren om dit soort gedrag te stoppen en duidelijk maken dat het niet kan in een wielerwedstrijd."

We rekenen op sociale controle door supporters. Staf Scheirlinckx