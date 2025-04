Jouw gids voor de Ronde van Limburg: sprintduel tussen Girmay en Groves is live te volgen bij Sporza

De kasseigerechten zijn bij de renners nog maar net verteerd, maar woensdag begint met de Ronde van Limburg een nieuw hoofdstuk in het voorjaar. Geen Brabantse Pijl op de woensdag na Roubaix, maar vanaf dit jaar wel de Ronde van Limburg. Een keuze van organisator Flanders Classics om voor beide koersen een sterker deelnemersveld bij elkaar te krijgen. Wie kroont zich tot koning van Limburg? Volg de finale live op Sporza.

Zo was het vorig jaar:

De Ronde van Limburg 2024 vormde de ideale voorbereiding richting het EK dat later zou verreden worden in en rond Hasselt.

Het Lotto Dstny van Arnaud De Lie controleerde de hele wedstrijd voor hun kopman. Niemand was in staat om het peloton en de snelle mannen te bedreigen. We kregen een verwachte koninklijke massasprint.

Biniam Girmay kwam zelf te vroeg met zijn neus in de wind te zitten. In de laatste bocht, die op 200 meter van de finish ligt, zat De Lie goed geplaatst, maar moest hij de remmen dichtknijpen na een hapering van een van zijn concurrenten. Zo zag hij zijn winstkansen in rook opgaan.

Door het oponthoud werd Dylan Groenewegen geen strobreed in de weg gelegd en spurtte hij oppermachtig naar de zege. De Nederlandse sprinter kon zo voor het eerst in 5 maanden nog eens winnen.

Maurice Ballerstedt werd 2e, De Lie sprintte nog sterk naar een 3e plaats.