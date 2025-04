Geluk van lucky loser zit er na drie sets (en 7 matchpunten) op tegen David Goffin in München

David Goffin heeft zich geplaatst voor de tweede ronde van het ATP-toernooi in München. De Luikenaar haalde het in drie sets tegen de Britse lucky loser Billy Harris (ATP 106).

David Goffin had in de kwalificaties van de Australian Open al eens kennisgemaakt met de Brit Billy Harris. Hij haalde het toen in drie sets.

Toen onze landgenoot in de tiebreak van de tweede set het onderspit moest delven, verloor hij het geloof dan ook niet. Goffin dwong de noodzakelijke break af, maar had uiteindelijk wel 7 matchpunten nodig.

In de volgende ronde komt hij uit tegen de winnaar van het duel tussen de Argentijn Mariano Navone (ATP 70) en het Canadese derde reekshoofd Felix Auger-Aliassime (ATP 19).