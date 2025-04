Helemaal de weg kwijt: Alexander Kristoff zo verward na val in Parijs-Roubaix dat hij verkeerde kant uitrijdt

In de Hel van het Noorden was hij helemaal het noorden kwijt. Alexander Kristoff (UNO-X Mobility) kwam bij een valpartij zo hard op zijn hoofd terecht dat hij verward tegen de richting van het peloton reed. "Plots zag ik renners naar me toe rijden."

De maandag na Parijs-Roubaix komen er altijd leuke anekdotes bovendrijven. Wat Alexander Kristoff gisteren meemaakte, is er daar zeker een van.

De Noor was betrokken bij een zware valpartij en kwam op zijn hoofd terecht. Na zijn crash was hij helemaal verward en reed hij tegen de richting van de wedstrijd in.

"Plots zag ik renners naar me toe rijden. Ik ben dan zo snel mogelijk omgedraaid. Ik had een beetje hoofdpijn en was helemaal in de war. Ik denk dat er sprake was van een hersenschudding."

Uiteindelijk stapte Kristoff voor zijn eigen veiligheid in de volgwagen.