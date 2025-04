1e monument voor Tietema Rockets: van Ster van Zwolle naar wonderbenen en douchen met Pogacar in Parijs-Roubaix

Een mijlpaal voor de Unibet Tietema Rockets: de ploeg van Bas Tietema kwam gisteren voor het eerst in actie in een monument en mocht meteen meedokkeren over de kasseien tussen Parijs en Roubaix. Ondanks de gebruikelijke lekke banden, valpartijen en mechanische problemen bereikten alle renners de Vélodrome in Roubaix. Na de Helletocht van de Rockets kwamen ze zelfs nog samen onder de douche terecht met wereldkampioen Tadej Pogacar.

Wat begon met een camper en een droom in Zwolle, is in drie jaar tijd uitgegroeid tot een professioneel volwaardig wielerteam en een deelname aan Parijs-Roubaix. Gisteren stond ploegeigenaar Bas Tietema met zijn eigen team Unibet Tietema Rockets aan de start van hun 1e monument. Een prestatie waarvan de nuchtere Nederlander de voorbije 3 jaar alleen maar had gedroomd.

Missie volbracht

Amper 4 van de 25 ploegen bereikten gisteren voltallig de Vélodrome in Roubaix. Tot dat kleine kransje behoorde de ploeg van Bas Tietema. Axel Huens eindigde als eerste Rocket op een 27e plaats. Bij hun vuurdoop koersten ze meteen op alle fronten mee.

Met Abram Stockman hadden de mannen van Bas Tietema een mannetje mee in de vroege vlucht. Net voor het Bos van Wallers werden zij teruggegrepen door het peloton.

Een sterke Stockman overleefde de schifting in het Bos en draaide de kasseien af tussen Pogacar, Van der Poel, Pedersen en Philipsen.

Het was leuk, tot 10 kilometer voor het Bos van Wallers. Daarna was het enkel afzien. Abram Stockman - Unibet Tietema Rockets

Stockman finishte uiteindelijk als 77e: "Ik voel me nu niet zo goed. Het was niet het beste idee om 60 kilometer aan kasseien in mijn eentje te doen. Alles begint pijn te doen. Het was leuk, tot 10 kilometer voor het Bos van Wallers. Daarna was het enkel afzien." Ook de Rockets werden zondagnamiddag niet gespaard van de nodige pech.

Ik was zo sterk, en dat allemaal voor niets. Lukáš Kubiš - Unibet Tietema Rockets

Voorjaarsrevelatie Lukáš Kubiš zat waar hij moest zitten, tot hij kettingproblemen kreeg in het Bos van Wallers. De Slovaakse kampioen eindigde als 46e en kon zijn tranen niet bedwingen aan de finish. "Het spijt me zo erg dat ik geen resultaat heb kunnen rijden. Ik had superbenen. Ik moest van de fiets in het Bos van Wallers om mijn ketting er weer op te leggen. Daarna ging ik nog tegen de grond, omdat ik mijn schoen niet meer in het klikpedaal kreeg. Ik was zo sterk, en dat allemaal voor niets."

Een teleurgestelde Lukáš Kubiš en mede-teameigenaar Josse Wester in de Vélodrome in Roubaix.

Douchen met de wereldkampioen