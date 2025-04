"Evenveel kasseien? Nu moet hij etentje betalen": grappende Cancellara kroont Van der Poel tot "koning van de klassiekers"

ma 14 april 2025 15:51

Welkom in de club. Fabian Cancellara was zondag aanwezig in Roubaix en zag Mathieu van der Poel er met zijn derde zege op gelijke hoogte klimmen. De Zwitser feliciteerde de Nederlander, grapte ook met hem, en had nog wat lovende woorden voor Wout van Aert na de finish. "Nog meer dan op Mathieu en Tadej, was ik op Wout gefocust", vertelde hij.

Game recognizes game.



Fabian Cancellara was zondag bevoorrechte getuige van de derde overwinning van Mathieu van der Poel in Parijs Roubaix.



"Hij was de verdiende winnaar", knikte Cancellara ook. "Die val van Tadej Pogacar was spijtig, maar Mathieu van der Poel heeft uiteindelijk toch getoond dat hij de sterkste was." De Nederlander zet zich zo naast de Zwitser als drievoudig winnaar van het monument."Hij zal nu het etentje moeten betalen voor de drie- of meervoudige winnaars", grapte de Zwitser.

Ik kan enkel maar 'chapeau' zeggen. Fabian Cancellara