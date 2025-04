Dure snack: Van der Poel en Roodhooft moeten 2.000 euro neertellen voor late bevoorrading

Mathieu van der Poel moet een deel van zijn prijzengeld afstaan in Parijs-Roubaix. De Nederlandse winnaar en zijn ploeg Alpecin-Deceuninck moeten een boete van in totaal ruim 2.000 euro betalen voor een late bevoorrading.

Van de 5 wielermonumenten deelt Parijs-Roubaix de grootste som prijzengeld uit. Zo strijkt Mathieu van der Poel 30.000 euro op voor zijn 3e overwinning op een rij in de Hel van het Noorden.

Al moet de Nederlander daar wel een deel van afstaan. Van der Poel werd in de finale nog bevoorraad door ploegleider Christophe Roodhooft, maar dat is verboden in de laatste 14 kilometer.

De jury was onverbiddelijk en legt zowel Van der Poel als Roodhooft een boete van 1.000 Zwitserse frank, omgerekend 1.078 euro, op. In totaal gaat het dus om een bedrag van 2.156 euro.