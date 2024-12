Hier is de veldritkalender van Wout van Aert! Hij rijdt 6 crossen: "Puur uit liefde voor de sport"

vr 6 december 2024 14:55

Wout van Aert heeft zijn veldritprogramma vrijgegeven. Voorlopig rijdt hij 6 crossen, de eerste op 23 december in Mol. Van het WK is (nog) geen sprake, ook het Belgisch kampioenschap staat opnieuw niet in zijn agenda. "We hebben gekozen voor een compacter schema van 6 wedstrijden die perfect in mijn trainingsschema passen", legt Van Aert uit.

"Met bescheiden ambities"

"Veldrijden blijft mijn eerste liefde", vertelt Wout van Aert op de site van zijn ploeg Visma - Lease a Bike. "Daarom hou ik ervan om iedere winter terug te keren." Vorig seizoen reed Van Aert 9 wedstrijden, met zeges in Essen, Heusden-Zolder en Benidorm. "Deze winter hebben we gekozen voor een compacter schema van 6 wedstrijden die perfect in mijn trainingsschema passen", legt Van Aert uit. "Het zal een seizoen zijn dat ik puur benader uit liefde voor de sport, maar met bescheiden ambities", benadrukt hij. "Na mijn val in de Vuelta en mijn knieblessure is het cruciaal om mijn tijd zo goed mogelijk te benutten om me voor te bereiden op het wegseizoen." "Een paar crossen passen perfect in dat plan, maar mijn programma is bewust beperkter dan vorige jaren."

Mijn eerste veldrit zal ik nog niet in topvorm zijn. Wout van Aert

Wout van Aert verwacht wel nog niet in topvorm te zijn tijdens zijn eerste veldrit, op 23 december in Mol. "Het is het eerste doel, maar ik zal daar zeker nog niet mijn hoogste niveau halen", aldus WVA, die na de cross in Dendermonde op trainingskamp vertrekt met zijn ploeg. "Nadien staan er met Benidorm en Maasmechelen nog twee geweldige races op de kalender, waar ik in betere conditie verwacht te zijn. Ik ben ongelofelijk enthousiast om terug het veld in te duiken en kijk uit naar het weerzien met de fans."

(Nog) geen BK en WK