Wout van Aert kent ploegmaats (met toptalent Brennan) voor Parijs-Roubaix: "Proberen topfavorieten te verrassen"

Na een 2e plaats in Dwars door Vlaanderen, maar vooral na zijn bemoedigende 4e plaats in de Ronde van Vlaanderen kan Wout van Aert met vertrouwen afzakken naar de kasseien van Parijs-Roubaix.



De ploeg kondigt zichzelf niet aan als uitgesproken favoriet, maar wil wel een belangrijke rol spelen. "Zoals elk jaar is dit een van onze hoogtepunten", vertelt Head of Racing Grischa Niermann. "We hebben een sterke en gemotiveerde groep."



De kopman is Wout van Aert."Ik heb een goed gevoel overgehouden aan vorige week. In zowel Dwars door Vlaanderen als de Ronde voelde ik me sterk en als ploeg koersten we echt goed. Dat geeft vertrouwen."