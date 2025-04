"Jammer genoeg kan ik klassiekers niet rijden": schouderbreuk houdt Victor Campenaerts uit Amstel Gold Race en Luik-Bastenaken-Luik

Pech voor Victor Campenaerts: de 33-jarige meesterknecht van Visma-Lease a Bike moet een kruis maken over zijn voorjaar. Na een val in de Ronde van het Baskenland is een breukje in zijn schouder vastgesteld. Campenaerts stond op het programma voor de Amstel Gold Race en Luik-Bastenaken-Luik.

Victor Campenaerts viel dinsdag in de slotkilometers van de tweede rit in Baskenland. De voormalige werelduurrecordhouder haalde de uitslag nog, maar een dag later werd het einde verhaal. In het Middelaresziekenhuis van Gent is inmiddels een kleine schouderbreuk vastgesteld bij Campenaerts. De ploegmaat van Wout van Aert zal enkele weken niet kunnen koersen. Campenaerts wilde de komende weken schitteren met Visma-Lease a Bike in de Amstel Gold Race en in Luik-Bastenaken-Luik.