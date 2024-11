De grote vraag in veldritland: waar blijven Wout van Aert en Mathieu van der Poel?

In november is het elk jaar aftellen naar Sinterklaas en de intrede van Wout van Aert en Mathieu van der Poel in het veld. Met dat verschil dat we pas laat te weten komen wanneer Van Aert en Van der Poel veel lekkers in het schoentje van de crossfans komen leggen. We probeerden enkele lijntjes uit te werpen in de crosswereld om toch al een tipje van de sluier te lichten.

Maar het weekend daarvoor staat Van Aerts thuiscross in Herentals (14 december) op de kalender. Voor eigen volk beginnen aan het cross-seizoen is altijd mooi meegenomen.



Bovendien is Herentals door zijn relatief gemakkelijk parcours een ideale inloopcross. Eventjes op en af het vliegtuig nemen tussen Spanje en België?



Van Aert zou in elk geval gebrand zijn om in Zolder (12 januari) een 6e Belgische driekleur op te halen in het veld. Of het WK veldrijden (2 februari) in de puzzel past, is nog koffiedik kijken.



Wat wel vaststaat, is dat Van Aert pas zijn rugnummer een eerste keer zal opspelden, als hij er helemaal klaar voor is. Ten vroegste begin december kennen we alle geheimen over zijn crossprogramma.