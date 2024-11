Thibau Nys eist de Europese titel op na spannend gevecht met Felipe Orts, brons voor Eli Iserbyt

De Europese kampioenentrui verhuist naar de schouders van Thibau Nys (21). Op de snelle omloop in Pontevedra was de Spanjaard Felipe Orts de taaiste tegenstander van Nys junior, maar de thuisrijder gaf zich in de slotronde gewonnen. Het is Nys' eerste titel en trui bij de grote jongens. Eli Iserbyt claimde het brons.

Geen vliegende start namens de Belgen op de razendsnelle omloop in Pontevedra. Zowaar een Fransman nam de kopstart, maar daarmee lanceerde hij wel een aanval van Eli Iserbyt.

Na een Frans foutje stak Iserbyt het vuur aan de lont, Lars van der Haar moest een eerste keer aan de bak. Bij een volgende prik van Michael Vanthourenhout keek Van der Haar naar zijn landgenoot Pim Ronhaar.

Even leek een elitegroepje zich te vormen na twee rondes, een pak vroeger dan in de eerdere categorieën. Er kwam alleen toch weer een pak volk terug, waardoor het andermaal aftellen was tot halfweg koers voor een doorbraak.

Van der Haar zorgde voor de uitdunning, thuisrijder en surprise van de dag Felipe Orts voor de eerste échte aanval. Daar had enkel Thibau Nys een antwoord op in petto, en in tweede instantie ook Iserbyt.

Met een sterk nummertje zette Van der Haar de scheve situatie weer recht, maar bij een volgende versnelling was het wel prijs. Die kwam er net toen Iserbyt door de wisselzone reed voor een nieuwe fiets.

Over de balken sprongen Orts en Nys weer weg van Van der Haar. De voorsprong groeide nu wel aanzienlijk, waardoor zij onderling om goud mochten vechten.

In de slotronde was het vat wat af bij Orts, die al meer dan tevreden was met zijn Spaanse medaillestunt op een groot kampioenschap. Nys liet hem achter op de balken en breidde nog wat uit in de technische uitsmijter.

Ruim de tijd om als een vliegmachine over de streep te knallen dus. Thibau Nys veroverde op zijn 21e een eerste kampioenentrui bij de profs. Iserbyt sprintte daarachter nog naar brons, voor Niels Vandeputte.