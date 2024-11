Zwitserse Anja Grossmann viert Europese titel bij junioren vrouwen, bijrol voor Belgische meisjes

Op het EK veldrijden in Pontevedra heeft Zwitserland bij de junioren vrouwen een eerste gouden medaille gepakt. Anja Grossmann haalde het nipt voor een Tsjechische en een Italiaanse na een spannende cross. Zita Peeters was de beste Belgische op een 15e plek.

Twee Belgische vertegenwoordigsters in de eerste categorie op de drukke zondag op het EK veldrijden in Pontevedra. Zita Peeters en Sanne Laurijssen zouden zich nooit volop kunnen mengen vooraan op “het parcours voor de gewone burger”.

De kleine voorsprong van twee Tsjechische meisjes na de eerste ronde werd al snel tenietgedaan. Het was een zevental dat elkaar zou schaduwen in wat een tactische cross leek te worden.

Die favorietengroep van zeven kreeg door dat steekspel wat extra gezelschap vanuit de achtergrond. Even leek ook onze landgenote Zita Peeters erbij te komen, tot de voet weer op het gaspedaal ging bij de favorieten. Sanne Laurijssen gaf op na drie rondes.

De Tsjechische Bukovska trok nog eens door en zag nog drie concurrentes op het wiel komen. Anja Grossmann uit Zwitserland, Mae Cabaca uit Nederland en Giorgia Pellizotti uit Italië streden mee om de medailles in de laatste twee rondes.

Cabaca ging bij de balken over de kop en zag zo haar kansen in rook opgaan. In de slotronde probeerde vooral Grossmann zich los te rukken. Een minimaal gaatje sloeg ze, maar dat was voldoende.

De Zwitserse mocht de Europese titel vieren aan de finish, een secondje voor Bukovska en Pellizotti uit. Peeters kwam als 15e binnen in Pontevedra.