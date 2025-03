Gemengde gevoelens halfweg: Kim Meylemans staat 7e op WK na een geweldige en een matige afdaling

Na alle twijfels is Kim Meylemans wisselvallig begonnen aan haar WK skeleton. Op de baan van Lake Placid, Verenigde Staten, pakte ze in de eerste afdaling foutloos de leiding. Dat kon ze niet herhalen bij haar tweede heat, waarna ze naar plek 7 tuimelde. Haar fysieke paraatheid is wel een opsteker voor Meylemans na een moeilijke voorbereiding.