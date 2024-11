Fem van Empel verovert voor 3e keer op rij Europees kroontje na bloedstollende finale

zo 3 november 2024 15:01

EK veldrijden elite vrouwen EK veldrijden 7 rondes 14:10 Pontevedra Fem Van Empel einde 0 1 2 3 4 5 6 7

Met een ultieme sprint heeft Fem van Empel Ceylin Alvarado van de Europese titel gehouden in Pontevedra. In een gesloten race viel de beslissing pas na een zinderende slotfase. Alicia Franck (6e) en Laura Verdonschot (7e) waren de 2 Belgen in de top 10.

Op het atypische, relatief vriendelijke, parcours in Pontevedra kregen we bij de vrouwen een groot tactisch steekspel te zien in de eerste helft van de cross. Steeds weer waren het Fem van Empel en Ceylin del Carmen Alvarado die aan de boom schudden. Even vaak kwamen er trosjes vrouwen weer aansluiten op het beter lopende deel van de omloop. Even was er zelfs een peloton van een vijftiental dat de kop van de koers uitmaakte. Ook Alicia Franck en Laura Verdonschot profiteerden optimaal door tot in de voorlaatste mee te bikkelen voorin. Toen vonden de Nederlandse vrouwen het welletjes geweest. Na wat foutjes onderweg sloot ook Lucinda Brand aan bij haar landgenotes. In de technische zone vond Alvarado helemaal haar ding. Daar zette ze in de slotronde Van Empel dan ook vol onder druk. Eerst moest de wereldkampioene voorbij Brand en daarna nog het gaatje tot bij Alvarado dichten. In de laatste bocht was het duo weer samen. Alvarado lanceerde de sprint meteen, maar daar wist Van Empel wel raad mee. Ze remonteerde haar concurrente en zo was de derde Europese titel op een rij een feit. Brand mocht als derde mee op het volledig Nederlandse podium. Franck eindigde als zesde, Verdonschot een plekje lager als zevende.

Van Empel drukt pauzeknop even in na EK-triomf: "Denk dat ik over 2 weken terugkeer"

“Dit was misschien wel het mooiste gevecht van het seizoen tot dusver”, stond Fem van Empel nog uit te hijgen tijdens het flashinterview. “Ik ben zeer blij, want het was echt een lastige cross.” “Ik ben blijven vechten en deze zege betekent heel veel voor mij. Hier hangt een trui aan vast en daar houd ik van.” Van Empel is weer helemaal op dreef, maar last nu een korte pauze in. “Ik neem tijd voor een beetje rust en trainingen. Ik denk dat ik over 2 weken terugkeer. Dan begint de Wereldbeker ook bijna weer en dan bekijk ik elke maand wel hoe het gaat.”

Uitslag EK veldrijden elite vrouwen ranking naam resultaat 1 Fem Van Empel in 50'41" 2 Ceylin Alvarado z.t. 3 Lucinda Brand op 7" 4 Sara Casasola 10" 5 Amandine Fouquenet 17" 6 Alicia Franck z.t. 7 Laura Verdonschot 18" 8 Hélène Clauzel 26" 9 Aniek van Alphen 27" 10 Lucia Gonzalez Blanco 50"