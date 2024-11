GOUD! Topfavoriet Jente Michels volgt zichzelf op als Europees beloftekampioen

De beslissing voor de volgorde op het podium moest vallen in de laatste razendsnelle ronde. En het was het noodlot dat een eerste knoop doorhakte.

“Het is te gek dat ik het opnieuw afmaak”, reageerde de Europese kampioen. “Pas op de finishlijn kon ik het geloven.”

Het parcours ligt er kurkdroog bij. “Klopt. Daardoor krijg je een snelle cross en het is ook warm. In alle andere categorieën had je al gezien dat er een grote groep kon strijden voor de zege. Dan moet je in de wielen kruipen en volgen, want zo spaar je veel energie."

“Zelf kon ik dat niet doen, want als titelverdediger keek ik iedereen naar mij. Ik moest de cross dragen en ik ben blij dat ik het heb kunnen afmaken. Nu mag ik deze trui weer een jaartje dragen.”