Bronzen junior Mats Vanden Eynde bezorgt België eerste EK-medaille, dominante Agostinacchio pakt goud

De Belgische medailleoogst op het EK veldrijden in Pontevedra is geopend bij de junioren mannen dankzij Mats Vanden Eynde. Onze landgenoten namen met z'n drieën de cross resoluut in handen, maar de Italiaan Mattia Agostinacchio toonde zich te sterk voor het goud. Giel Lejeune (5e) en Lars Daelmans (10e) eindigden nog wel in de top 10.