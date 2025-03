Met dank aan een les uit Kamp Waes én een oorlogje thuis: het straffe parcours van Omloop-winnares Lotte Claes

De laatbloeister was één van de vier vrouwen in de groep, waarvan de helft na dag één sneuvelde. Claes niet. Met haar enorme mentale weerbaarheid en doorzettingsvermogen maakte ze indruk op Vlaanderen.

Wie over een goed geheugen beschikt, weet dat dat niet voor het eerst zo is. Al was de context toen helemaal anders. In 2019 - Claes was toen 26 - deed de verrassende winnares van de Omloop namelijk mee aan Kamp Waes, de veelbekeken reeks van Tom Waes over de Special Forces.

Het was de eerste keer in mijn leven dat ik het gevoel had: ‘Ik heb gefaald'

Pas tijdens een loodzware dropping moest Claes om 6 uur 's ochtends de handdoek gooien, nadat ze in een bos al tien keer voorbij hetzelfde punt was gelopen met een loodzware rugzak.



"Het was de eerste keer in mijn leven dat ik het gevoel had: ‘Ik heb gefaald'", vertelde ze daar nadien over. "Ik lig daar nog altijd wakker van."



In de Omloop kende het sprookje van Claes wél een happy end. Met dank aan een les van Kamp Waes? Want in de Tour van vorig jaar vertelde ze het volgende over haar deelname aan onze collega Linde Merckpoel.

"Of ik bepaalde skills meegenomen heb uit mijn deelname? Toch wel. Vooral het mentale. Fly (de drilinstructeur, red.) verzekerde mij dat ik meer kon dan ik dacht. Je benen mogen nog zoveel pijn doen, je moet gewoon blijven gaan. Want pijn is tijdelijk en roem is voor altijd."