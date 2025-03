"Zijn vervanger stond eigenlijk al klaar": Cercle vloekt na rood kantelmoment, maar veert op voor "match van het jaar"

Met elf had Cercle Brugge het al niet onder de markt tegen het Poolse Jagiellonia Bialystok, maar met tien bleek het onbegonnen werk.

De te vermijden rode kaart van Abu Francis deed het van kwaad naar erger gaan voor de Vereniging. In tien minuten tijd ging het van 0-0 naar 0-3. En eigenlijk zag iedereen de tweede gele kaart van mannetjesputter Francis aankomen.

"Zijn vervanger stond al klaar, maar we waren net te laat", vloekte ook trainer Ferdinand Feldhofer. "Of ik het niet al vroeger had moeten doen? Ja, dat is na de wedstrijd makkelijk, natuurlijk."

"Ik geef toe dat het een kantelpunt was, maar ik vond beide kaarten toch licht. Zeker op Europees niveau ... Zo'n rode kaart zul je nooit zien in de Champions League, hoor. Het was in mijn ogen te gemakkelijk gegeven."