Thibau Nys spreekt over "een perfect EK": "Ik wist wat ik moest doen en had de volledige controle"

zo 3 november 2024 16:44

Na de hobbelige openingsweken van het seizoen heeft Thibau Nys een nagenoeg perfecte week achter de rug. Winst in Overijse, 4e op de Koppenberg en nu goud in Pontevedra: de kroonprins van het veld staat er helemaal. "Het was allemaal zo duidelijk in mijn hoofd", genoot hij na.

Hij was na zijn vormhausse in Overijse een van de favorieten en Thibau Nys maakte die rol ook met glans waar in Spanje. In de lange studieronde keek hij aandachtig de kat uit de boom, in de tweede helft van het EK was Nys niet meer weg te slaan uit de spits van de koers. "Ik had niet verwacht dat ik van bij het begin zoveel controle zou hebben", deed Nys het verhaal van zijn EK. "Het was een supersnelle cross. Het was hier zo moeilijk om een kloof te forceren." "Ik ben aan de start verschenen met de intentie om alles gewoon te laten gebeuren, waarbij ik me wilde aanpassen aan elk scenario."

Ik had de volledige controle toen ik op kop kwam en ik had met Felipe (Orts) de beste metgezel. Thibau Nys

Dat deed Nys dus foutloos. "Het was allemaal zo duidelijk in mijn hoofd. Ik wist volledig wat ik moest doen." "Ik had de volledige controle toen ik op kop kwam en ik had met Felipe (Orts) de beste metgezel." "Ik wist dat hij klaar zou zijn voor dit kampioenschap en ik wist dat hij voluit zou gaan. Dit was echt een doel voor hem." "We begrepen elkaar prima en we gingen samen voluit. Het was echt 100 procent perfect." Nys kijkt alvast uit naar de komende weken. "Ik kan nu gewoon crossen in deze trui. Ik ben even sprakeloos."