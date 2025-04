"Waalse Pijl winnen wordt moeilijk voor Thibau Nys", maar Bakelants ziet wel kansen in andere klassieker

Ruzie over de GOAT van de koers

Voor het eerst strijken Ruben Van Gucht en zijn Wielerclub Wattage neer in Limburg. Tom Boonen, Jan Bakelants, Dirk De Wolf en Mark Uytterhoeven zorgen weer voor nieuwe inzichten (Pogacar is de eerste die het potentieel heeft om Mercx te evenaren, Pedersen is de morele winnaar van de Ronde en Nys maakt meer kans in de Amstel dan in de Waalse Pijl) en straffe verhalen (Dirk over de E314, Mark over de zesdaagse van Antwerpen, Jan over de uitvinder van de SRM en Tom over Frits).

