Kenia boven in marathons van Rotterdam en Parijs, Hendrix is 16e in 2u11'04"

Bashir Abdi zegde af voor Rotterdam met een blessure, er kwam geen aanval op zijn eigen Europese record. Kamworor wilde vandaag wel het parcoursrecord van Abdi aanvallen. Maar de wind speelde de 32-jarige Keniaan parten. Na 37 km plaatste de dubbele winnaar van New York zijn beslissende versnelling, hij finishte in 2u04'33", bijna een minuut boven het parcoursrecord van onze landgenoot Bashir Abdi uit 2021 (2u03'36"). De Ethiopiër Chala Regasa eindigde tweede in 2u05'07", voor zijn landgenoot Chimdesas Debele in 2u05'26". Robin Hendrix kwam binnen op de 16e plaats, in 2u11'04". Jackline Cherono lag even onder het parcoursrecord, maar dat was te hoog gegrepen. Ze won in 2u21'14".

Ook in Parijs was er sprake van een record: de 22-jarige Benard Biwott liep zijn snelste marathon in 2 uur, 5 minuten en 25 seconden. Het was nog maar zijn tweede marathon na die van oktober in Frankfurt, waar hij ook won.



De tweede plaats in Parijs was voor de Djiboutiaan Ibrahim Hassan (2u06'13"). Een andere Keniaan, Sila Kiptoo (2u06'21"), mocht als derde mee op het podium.



Bij de vrouwen was de zege voor de Ethiopische Bedatu Hirpa in een tijd van 2 uur, 20 minuten en 45 seconden. Ze haalde het met 4 seconden op haar landgenote Dera Dida. De derde plaats was voor de Keniaanse Angela Tanui (2u21'07").