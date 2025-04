Met een wheelie en een valies vol trofeeën: Thibau Nys trekt op speelse wijze naar Ronde van het Baskenland

Thibau Nys lijkt al helemaal klaar voor zijn volgende kunststukje. Vorige week won hij bij zijn seizoensdebuut meteen op fraaie wijze de GP Indurain, nu wil hij ook in de Ronde van het Baskenland toeslaan. Zijn ploeg Lidl-Trek lanceerde alvast een filmpje waarin Nys met een trolley vol prijzen op weg was naar het noorden van Spanje.

Lang had Thibau Nys niet nodig om zijn stempel te drukken dit seizoen. In zijn eerste koers van het jaar was het al bingo.

De puncher van Lidl-Trek vloog in de GP Miguel Indurain weg van iedereen op het laatste muurtje van de dag, om zo solo aan te komen. En hij had duidelijk nog krachten over.

Aan de streep pakte onze landgenoot uit met een wheelie. Een manoeuvre dat hij voor een filmpje op de sociale media van zijn ploeg nog eens met veel plezier overdeed.

Op zijn achterwiel én met een valies vol trofeeën uit de GP Indurain trok Nys op pad richting zijn volgende koers: de Ronde van het Baskenland die maandagnamiddag begint.

"Laten we zien wat hij daar deze week kan doen", viel er te lezen. De emoji's met glunderende sterrenogen doen alvast het beste vermoeden. Schiet hij opnieuw raak op Spaanse bodem?