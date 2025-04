Allan Peiper beleefde "hoogdag" met zege van ex-poulain Tadej Pogacar: "Ik zie hem hier spelen op mijn terrein"

De leermeester zag dat het goed was. Allan Peiper was gisteren toeschouwer op de eerste rij bij de zege van zijn (voormalige) poulain Tadej Pogacar in de Ronde van Vlaanderen. De Australische ex-renner heeft de Sloveen niet meer onder zijn hoede, maar de liefde blijft groot. "Hij doet wat iedereen verwacht, maar je moet het toch maar doen", vertelde Peiper gisteren aan de finish.

Als ploegleider bij UAE zag Allan Peiper zo'n vijf jaar geleden Tadej Pogacar een grote renner worden. Om privéredenen nam hij afstand van die positie, maar hij geniet wel als koersliefhebber van wat de Sloveen telkens opnieuw toont. "Voor mij is het een hoogdag natuurlijk. De Ronde van Vlaanderen was de koers die ik niet kon winnen, ik was niet goed genoeg. En ik zie hem hier spelen op mijn terrein. Ik woon hier niet ver van." Peiper zag Pogacar zijn kans grijpen om Mathieu van der Poel achter zich te laten. Op de voorlaatste helling was het zover. "Hij had weinig kansen om hem kapot te krijgen. Hij moest hem lossen op de Kwaremont. Anders was het niet meer te doen, maar hij heeft het gedaan."

Tadej Pogacar begroet Allan Peiper bij de start.

Wederzijds respect

Zelf volgde Allan Peiper het gisteren vanaf de eerste rij. "Ik heb hem aan de startlijn gezien en ik heb hem een hand gegeven." "Na de Koppenberg heb ik op een klein baantje geroepen naar hem. Hij heeft zijwaarts gekeken naar mij, mijn dag is geslaagd." Jarenlang begeleidde Peiper de Sloveense veelwinnaar. Het respect voor Pogacar is groot. "Hij heeft een gouden hart, hij denkt constant aan andere mensen. Zeker voor mij is dat een opkikker in mijn leven." "Hij is nooit kwaad, nooit jaloers en neemt alles hoe het is. Hij is vrij om te koersen, je ziet dat op de koersfiets."

Ik zie mijn poulain winnen, hoe kan het beter zijn? Allan Peiper