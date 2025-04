Het peloton is zonder kleerscheuren door het Bos van Wallers geraakt. De aangepaste route was een schot in de roos. Tadej Pogacar prikte er als eerste, Mathieu van der Poel nam gezwind over en trok ook na de strook nog eens door. Wout van Aert zat bij het aansnijden voorin, maar gaf niet de beste indruk en verloor steeds meer posities.