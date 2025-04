De eerste play-offpunten zijn binnen: Gent dankt doelman Vandenberghe na overlevingsstrijd tegen Antwerp

Met oog op een Europees ticket was het na een 0 op 6 zowel voor Antwerp als KAA Gent money time in deze Champions' Play-offs. Vooral bij Antwerp leken ze dat te beseffen, want the Great Old schoot furieus uit de startblokken. Tom Vandenberghe hield de bezoekers tot drie keer toe overeind op pogingen van Chery, Odoi en Janssen.



De 1-0 bleef in het lucht hangen, maar halfweg de eerste helft kreeg Antwerp een ijskoude douche. Compleet tegen de gang van het spel in klom Gent op voorsprong. Bataille werkte de bal niet goed weg na een voorzet van Ito en Noah Fadiga kon zo van dichtbij de score openen.



Antwerp ontsnapte zelfs aan erger, want tot twee keer toe kwam Gent dicht bij de 0-2. Op het halfuur liet Vanzeir een grote kans onbenut en enkele minuten later strandde een knappe volley van Fadiga op de paal.