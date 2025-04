LIVE Formule 1 (17 uur): Wie kan Oscar Piastri van de zege houden in Bahrein?

Waar kijken we naar uit?

Kan iemand Oscar Piastri van de zege houden? De Australiër kan het overwicht van McLaren vanaf de poleposition omzetten in een zege.





Charles Leclerc bezorgde Ferrari zijn beste startplaats van 2025, kan hij de Italiaanse renstal ook zijn eerste podiumplaats in een volledige race schenken?





Eerste punten voor Alpine? Alpine is het enige team dat nog geen enkel puntje kon pakken in 2025, brengt Gasly of Doohan daar verandering in?





Hoe ver reikt de inhaalrace van Lando Norris? De McLaren is duidelijk de snelste auto, maar kan de Engelsman ook oprukken naar het podium? En wat kan Max Verstappen?