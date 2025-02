Gratis wattages, maar "tijdrithelm" van Van Aert is niet zonder risico voor de Omloop: "Dat zou nefast zijn"

Een wetenschappelijk onderbouwd experiment of gewoon een carnvalshoed? Wout van Aert verkende vrijdag het parcours van de Omloop het Nieuwsblad met een opmerkelijke tijdrithelm op zijn hoofd. Is het een zoveelste stap in de aerorevolutie? "Alle kleine beetjes helpen."

Een opvallend zicht tijdens de verkenning van het Omloop-parcours door Visma-Lease a Bike vrijdag. Enkele renners, waaronder ook Wout van Aert, droegen geen "gewone" helm, maar een hyperaerodynamische variant.

Die helm, de Aerohead van fabrikant Giro, is een triatlon- en tijdritmodel. Op het eerste zicht dus niet meteen eentje om over Vlaamse kasseien te dokkeren. De ploeg zou ook zaterdag pas beslissen of ze er mee starten in de Omloop.

Het was wel niet voor het eerst dit seizoen dat Van Aert en co. met zo'n tijdrithelm te zien waren. Ook in de Ronde van de Algarve eerder deze maand reed de Nederlandse ploeg al met hun opmerkelijke hoofddeksels. Waarom?

"De wetenschap is de voorbije jaren in de koers geslopen", duidt Sep Vanmarcke, die dit openingsweekend analist is voor Sporza.

"Het dragen van zo'n tijdrithelmen is al jaren onderwerp van onderzoek, of het in een gewone wegkoers ook een voordeel kan opleveren. Andere teams hebben er ook al mee geëxperimenteerd."