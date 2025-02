Wout van Aert verkent Omloop mét tijdrithelm, maar rijdt hij er ook mee? "Niet morgen pas uit verpakking halen"

In de Ronde van de Algarve zagen we Wout van Aert al opduiken met een speciale helm in de openingsetappe. Een aerodynamisch experiment dat de kopman van Visma-Lease a Bike vooral zou moeten helpen in een sprint.

En dat experiment wordt nu ook doorgetrokken naar het voorjaar. Van Aert verkende vanmorgen het parcours van de Omloop met zijn tijdrithelm - of beter gezegd een aerohelm -, net zoals ploegmaats Tiesj Benoot en Victor Campenaerts.

Of Van Aert morgen ook daadwerkelijk aan de start staat in Gent met zijn aerodynamische helm, valt nog af te wachten. De tijdrithelm is misschien wel sneller dan een gewone helm, maar is ook zwaarder. Of wisselt Van Aert morgen in de finale nog van helm?

Ploegleider Arthur Van Dongen wilde nog geen tipje van de sluier oplichten. "Dat zien jullie morgen wel", lachte hij.

"Het is alvast goed om die helm morgen niet pas uit de verpakking te halen en er voor de eerste keer mee te rijden", stelde hij. "Het is goed om het op voorhand te testen en goed af te stellen."