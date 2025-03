Wout van Aert zet iedereen op verkeerde been tijdens presentatie: "Maar we zetten die helm niet voor de grap op"

za 1 maart 2025 11:15

Gewone helm of tijdrithelm, dat was de hamvraag voor Wout van Aert in de aanloop naar de Omloop Het Nieuwsblad. Het is uiteindelijk de speciale 'aerohelm' geworden, al leidde Van Aert iedereen eerst nog om de tuin.

In de Ronde van de Algarve experimenteerde Visma-Lease a Bike al met de aerohelm, die meer weg heeft van een tijdrithelm dan een gewone helm. Ook op de verkenning gisteren dook Wout van Aert ermee op. Maar zou hij er ook de Omloop mee rijden?



Nee, zo liet Van Aert tijdens de ploegenpresentatie uitschijnen. Hij kwam immers het podium op met zijn vertrouwde Red Bull-helm. "Maar dat was maar een beetje misleiding", gaf Van Aert later bij Sporza toe. "Ik ga zo dadelijk nog wisselen." De helm zou de Visma's zo'n 10 à 15 Watt extra geven, een niet te versmaden voordeel. "Uiteraard, we zetten die niet voor de grap op, maar omdat het sneller gaat", merkt Van Aert laconiek op.



Nadeel is dat de helm iets zwaarder is én dat je minder verkoeling krijgt. "Ik vind het juist een welgekomen extraatje om warm te kunnen blijven, want het zal koud zijn vandaag."

De helm zal een welgekomen extraatje zijn om warm te kunnen blijven. Wout van Aert

4 op een rij?