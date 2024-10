Laurens Sweeck laat een leeg seizoen achter zich met spurtwinst tegen Vandeputte in Essen

za 19 oktober 2024 16:02

Exact Cross Essen Exact Cross 11 rondes 15:00 Essen Laurens Sweeck einde 0 11

Laurens Sweeck heeft in zijn eerste cross van het nieuwe seizoen meteen mogen vieren. Na een jaargang zonder een enkele zege was het dus meteen raak in de Exact Cross in Essen. Niels Vandeputte leek nochtans op weg naar de winst, maar maakte wat foutjes in de laatste hectometers. Zo kon Laurens Sweeck hem nog voorbijsprinten. Het was trouwens een spannende race, met z'n achten doken ze de slotronde in.

Alsof hij de schorsing van Eli Iserbyt nog eens in de verf wilde zetten, dook Ryan Kamp als eerste het veld in in Essen. Hij zou geen rol spelen in de wedstrijd, wel in de afwezigheid van de Belgische kampioen. In een razendsnelle cross - met maar liefst 11 rondjes - was er weinig tijd om stil te staan bij Iserbyt. Heel wat kandidaten wilden maar al te graag profiteren met hun eerste overwinning van het seizoen. In een gesloten wedstrijd was het vooral opletten voor pech. Thomas Mein duikelde spectaculair over zijn stuur, Niels Vandeputte moest al snel de materiaalpost in na een lekke band en Toon Aerts had kettingproblemen. Uit een schijnbaar geslagen positie kon de voormalige Europese kampioen nog aansluiten bij een elitegroep, die zou strijden voor de overwinning. Met maar liefst 8 renners vatten ze de slotronde aan. Laurens Sweeck, die zijn eerste cross van het seizoen reed, had de beste positie beet. Toon Aerts deed verwoede pogingen om op te schuiven, maar Lander Loockx maakte zich breed. Dan pakte Niels Vandeputte het slimmer aan door over de balken te springen en zo Sweeck te verrassen. Vandeputte stak zijn hand uit naar de zege, tot hij in de voorlaatste bocht even zijn rechtervoet moest zetten. Net toen hij de sprint moest aanzetten, sloeg het hem helemaal uit zijn lood. Sweeck was genadeloos en opende zijn seizoen met een zege, een stevige opsteker na een seizoen zonder overwinningen.

Sweeck opgelucht: "Het kon niet beter beginnen"

De nul is meteen weg bij Laurens Sweeck . "Dit doet heel veel deugd", zei hij. "Ik had niet verwacht meteen te kunnen winnen. De rest had toch al wat meer competitie in de benen en ik moest de wedstrijd wat ondergaan."



"Ik had wat geluk dat Niels haperde in de laatste bocht. In principe kon ik hem niet meer voorbij, maar ik zat in de laatste ronde steeds in de goede positie. Het kon niet beter beginnen." "Dit geeft vertrouwen voor Ruddervoorde morgen. Hopelijk heb ik dan dezelfde benen."

Niels Vandeputte baalt: "Ik had kunnen winnen"

Niels Vandeputte leek op weg naar de zege, maar in de voorlaatste bocht ging het mis. "Ik schoof even weg en moest mijn rechtervoet zetten. Toen ik weer wilde aanzetten, trok ik mijn linkervoet uit het pedaal", legt hij uit.



"Als je de laatste bocht als eerste ingaat, win je normaal gezien. Het was ook mijn doel om te winnen en ik had kunnen winnen. Het eerste foutje kon ik nog rechtzetten, maar daarna was het boeken toe." "Ik heb nog zo hard als mogelijk aangezet, maar Sweeck had meer snelheid. Ik had een plan in mijn hoofd, ik wist waar ik wilde aanvallen en daar deed ik het ook, maar het foutje op het einde is zonde."

Uitslag Exact Cross Essen naam resultaat 1 Laurens Sweeck 1u01'59" 2 Niels Vandeputte z.t. 3 Jens Adams op 4" 4 Lander Loockx 4" 5 Toon Aerts 8" 6 Toon Vandebosch 11" 7 Ward Huybs 12" 8 Corné van Kessel 25" 9 Thijs Aerts 50" 10 Lucas Janssen 58"