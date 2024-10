Met schorsing als brandstof: Eli Iserbyt maakt statement met eerste zege in Heerderstrand

Eli Iserbyt heeft zijn schorsing goed verteerd. In Heerderstrand liet hij na een halfuur iedereen achter en hij werkte de rest van het uur solo af. Voor Iserbyt is het zijn eerste zege van het seizoen. Pim Ronhaar en Laurens Sweeck mochten mee op het podium.

Even leek Sweeck nog wat dichter te komen na een goede beurt door het zand, maar Iserbyt was ongenaakbaar. Met een stevig statement spoelde hij zijn schorsing helemaal door.

Het duurde even voor zandduivel Laurens Sweeck en Pim Ronhaar de leider te pakken hadden en lang zouden ze ook niet in zijn gezelschap vertoeven. Gebrand op zijn eerste zege van het seizoen trok Iserbyt aan de rekker, tot die knapte.

"Ik had mijn zinnen erop gezet", lachte Iserbyt aan de finish. "Ik had geen wrok of revanchegevoelens, ik wilde gewoon een goede wedstrijd rijden."

"Sweeck en Ronhaar stribbelden nog tegen, dus het was een uur vol gas. Gelukkig vond ik hier een parcours op maat met veel draaien en keren. Zonder het zand was het misschien iets gemakkelijker geweest."

In Overijse hoopt Iserbyt de lijn morgen door te trekken. "Maar ik zal deze inspanning wel voelen. Het was de eerste wedstrijd waarin ik me redelijk goed voelde."

"Het is altijd belangrijk om die eerste zege beet te hebben. Het klassement in de Superprestige is nog altijd het doel, al wordt het zeer lastig door het missen van Ruddervoorde. Maar dat is toch mijn focus."