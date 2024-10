Thuisrijder Joran Wyseure boekt in Ruddervoorde allereerste profzege: "Werd zwart voor mijn ogen van geluk"

De Superprestige in Ruddervoorde is een prooi geworden voor man van de streek Joran Wyseure, die in eigen gouw zijn allereerste profzege behaalde. Wyseure werd op het podium vergezeld door Niels Vandeputte en Michael Vanthourenhout.

Of dat dacht hij toch? Vanthourenhout was zo gefocust op Kuypers dat Wyseure zomaar mocht ontsnappen in de voorlaatste ronde. In geen tijd had hij een mooie voorsprong.

Kuypers wilde niet te veel gezelschap en dunde met een zoveelste tempoversnelling het groepje uit. Vanthourenhout, die nog nooit kon winnen in Ruddervoorde, had zijn grootste rivaal gevonden.

Zonder de geschorste Eli Iserbyt, die de voorbije 4 edities in Ruddervoorde had gewonnen, wachtte de erelijst van de Superprestigecross op een nieuwe naam. Al bij de start mocht door heel wat namen een streep na een massale valpartij.

Joran Wyseure had moeite om zijn vreugde onder woorden te brengen. "Het werd bijna zwart voor mijn ogen van geluk toen ik over de finish reed", zei hij. "Het is ongelofelijk."

"Ik was vorige week goed in Beringen en ik denk dat ik vandaag fantastisch goed gestart ben. Halverwege de cross had ik even een iets minder gevoel, maar toen het twee ronden voor het einde weer stilviel, dacht ik: het is alles of niets. En het was alles gelukkig."

"We mochten het niet te veel laten stilvallen, want anders kwam er volk terug uit de achtergrond. Dus op links ben ik op kousenvoeten weggereden. Ik kreeg meteen een mooi gat. Ik maak nog een slippertje, maar gelukkig kon ik meteen verder."

"Het was tactisch toch een moeilijke cross en meestal is dat niet iets wat ik heel goed kan. Ik ben meestal redelijk zenuwachtig in zo'n situatie. We waren met 5 weg, dus ik had al zeker een plek in de top 5."

"Ik dacht: alles wat beter kan, is extra. Naarmate het einde vorderde, dacht ik meer aan het podium. Toen ik 12 seconden kreeg, wist ik dat het moeilijk zou zijn om me terug te pakken. Ik ben echt tevreden."