Licht gaat uit bij Kylian Mbappé: Fransman krijgt rood na smerige ingreep, "maar heeft excuses aangeboden"

Is de titelstress toegeslagen bij Kylian Mbappé? De Franse superster van Real Madrid pakte tegen Alavés uit met een smerige ingreep en kreeg rood. Mbappé ging met de voet vooruit vol in op het onderbeen van Alaves-middenvelder Antonio Blanco. Real Madrid won wel, waardoor de Spaanse titelstrijd razend spannend blijft.

Het licht ging vanmiddag even helemaal uit bij Kylian Mbappé. De Fransman ging op bezoek bij Alaves over de schreef met een vuile tackle.

Mbappé kwam te laat en ging met de voet hard door op het onderbeen van Alaves-speler Antonio Blanco. Pikant detail: Blanco wordt door Real Madrid uitgeleend aan Alaves.



Nadat Mbappé de fout gemaakt had, stond het thuiskamp in rep en roer. De ref gaf de spits eerst geel, maar de VAR riep hem naar het scherm, waarna het rood kwam.



Er zijn nog 7 speeldagen in de Primera Division, de vraag is nu hoeveel speeldagen schorsing Mbappé zal krijgen.



Gelukkig voor de Fransman had zijn ploegmakker Eduardo Camavinga kort voor de rode kaart wel voor de 0-1 gezorgd. In de tweede helft kreeg ook Alaves een rode kaart, Real gaf zijn voorsprong niet meer uit handen.

De titelstrijd in Spanje blijft zo erg spannend. Real nadert weer tot op 4 punten van leider Barcelona.