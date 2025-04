"Ongelooflijk hoe snel het gaat": Sven Vanthourenhout is onder de indruk van Wout van Aerts bandendruksysteem voor Roubaix

kalender vr 11 april 2025 06:15

Wout van Aert en zijn ploegmaten van Visma-Lease a Bike hebben dit weekend de mogelijkheid om met een ingenieus bandendruksysteem te koersen in Parijs-Roubaix. Sven Vanthourenhout ging het uittesten op de kasseien van de helleklassieker. Zijn conclusie: "Ik zie alleen voordelen, al kan je nooit uitsluiten dat je lekrijdt in Roubaix."

In de Formule 1 woedt er al decennialang een materiaalslag, sinds de komst van Team Sky (nu Ineos-Grenadiers) gaat het ook in het wielrennen vaker over "marginal gains" die winst kunnen opleveren. Bij Visma-Lease a Bike rekenen ze dit weekend in Parijs-Roubaix op een ingenieus bandendruksysteem van het merk Gravaa. Met twee drukknoppen in het stuur kunnen Wout van Aert en zijn ploeggenoten en -genotes hun banden harder of zachter zetten. Je zet ze wat zachter om comfortabeler over kasseien of onverhard te rijden, je zet ze wat harder om door te duwen op het asfalt of in de sprint. Bijkomend voordeel: bij een lekje zal het systeem, nadat een vloeistof het gaatje heeft gedicht, de band weer oppompen. Geen tijdverlies dus door een fietswissel.

Via een pomp in de naaf krijgt de band extra extra of minder druk.

Geslaagde test

Sven Vanthourenhout is onder de indruk van het systeem. Hij heeft het kunnen uittesten op het parcours van Parijs-Roubaix: een uitdagende mix van peddelen op asfalt en stampen op kasseien. Bij het opdraaien van Carrefour de l'Arbre voelt de voormalige bondscoach het meteen. "Ongelooflijk hoe snel ik de spanning in mijn banden kan minderen", getuigt Vanthourenhout, die onze reporter flink van jetje geeft op de kasseistrook. Doen ook de profs van Visma-Lease a Bike dit weekend dat met hun tegenstanders? "Ik zie alleen maar voordelen en zou het ook durven te gebruiken", antwoordt Vanthourenhout. "Het systeem is uitvoerig getest en de renners zijn het intussen gewend om het te gebruiken." "Want dat is nodig in Parijs-Roubaix waar je voortdurend kasseistroken oprijdt of verlaat. De renners en rensters zullen veel met die knoppen moeten spelen", voorspelt de voormalige bondscoach, die toekomst ziet in het systeem. "Zeker. Al valt het nooit uit te sluiten dat je lekrijdt, zeker niet in Parijs-Roubaix." Wat Wout van Aert gisteren meemaakte tijdens zijn verkenning.

FOTO - Wout van Aert en zijn team verkennen de Hel van het Noorden

Wereldtitel voor Vos

Het bandendruksysteem leverde Visma-Lease a Bike al de regenboogtrui op voor Marianne Vos in het gravelen. In de sprint in Leuven legde ze Lotte Kopecky in de luren op hardere banden. Dit seizoen reed new kid on the block Matthew Brennan met Gravaa in zijn fiets naar winst in de GP Denain, Parijs-Roubaix in het klein. En Pauline Ferrand-Prévot snelde er zondag mee het podium op in de Ronde van Vlaanderen. Levert het systeem zondag Wout van Aert ook Parijs-Roubaix op?