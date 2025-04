Genk blijft vol twijfels achter na late en "lichte" penaltygoal van Club: "De fout was toch omgekeerd?"

kalender zo 13 april 2025 22:11

De titelstrijd ligt weer helemaal open. Dankzij een strafschop in extra tijd parkeerde Club Brugge zich zondagavond in het spoor van leider Genk. Jan Breydel brulde van plezier, maar ondertussen keken ze bij Genk toch eens richting de arbitrage. "Of ik twijfels heb over die penaltyfase? Jij niet dan?", vroeg coach Thorsten Fink zich af.

Het zal zondagavond toch even stil geweest zijn in de Genkse kleedkamer op Jan Breydel. De Limburgers leken 90 minuten lang op weg naar een puntje in de topper tegen Club Brugge, maar de avond eindigde met een enorme anticlimax voor de bezoekers. Invaller Nikolas Sattlberger liep vlak voor het einde tegen Christos Tzolis aan, net op het moment dat de Griek wilde uithalen. De bal ging op de stip en Maxim De Cuyper zorgde voor een vreugde-explosie in Brugge. "Het is hier even euforie natuurlijk", glunderde die laatste in een eerste reactie. "Het is heel goed voor het mentale dat we winnen vandaag." Al had het zelfs met die penalty nog fout kunnen aflopen, want Genk-doelman Mike Penders zette er nog zijn hand tegen. "Ik had de hoek in mijn gedachten en wat er ook gebeurde, ik ging hem daar trappen", legde De Cuyper uit. "Ik heb wel een beetje geluk natuurlijk, maar oké, dat hoort erbij." "Het was een adrenalinekick. Ik zag Penders de strafschop pakken toen ik opkeek, maar toen het net trilde, was er alleen maar ontlading."

Ik heb respect voor de refs, maar ik vond het eerder fout op Niko dan omgekeerd. Thorsten Fink

In het verliezende kamp maakte de bijna-redding van Penders het allemaal nog wat pijnlijker. "Een penalty is altijd 50-50. Ik koos de juiste hoek bij die penalty, maar ik zat niet volledig achter de bal", oordeelde Penders diplomatisch. "Het stond achteraan goed bij ons en dan is het jammer dat je nog zo'n goal moet slikken. Verliezen is nooit fijn, maar we moeten onze hoofden nu niet laten hangen en blijven doorgaan." Smets ging al een stapje verder. "Dit is natuurlijk een zuur gevoel, zeker als het in de laatste minuten gebeurt", vertelde hij. "Het was een stomme fase en ook wel een lichte penalty denk ik, maar de ref geeft hem." Uiteindelijk stelde vooral coach Thorsten Fink - die kort voor de play-offs nog de scheidsrechters steunde in een opmerkelijke open brief - zich luidop vragen bij de keuze om een strafschop te geven. "Natuurlijk is iedereen teleurgesteld als je verliest in de 90e minuut", deed hij zijn verhaal. "We deden het top, maar dan kwam nog die penalty ... Of ik er twijfels over heb? Jij niet dan?", vroeg hij bij DAZN. "Ik zag dat hun speler Niko (Sattlberger, red.) ook raakte. Ik heb respect voor de refs, maar ik vond het eerder fout op Niko dan omgekeerd. Dat is mijn mening."

Kantelmoment?