"Ge moet door het bos geraken, hé": Wout van Aert reageert met een kwinkslag op zijn zwieper tijdens de Roubaix-verkenning

Visma-Lease a Bike inspecteerde vandaag Parijs-Roubaix. Wout van Aert en co stapten even voor de middag op hun fiets voor een lange tocht over de kasseien. Een stevige slipper in het Bos van Wallers na een lekke band deed Van Aert (en vele wielervolgers) even opschrikken. Op X en op Strava steekt hij er zelf de draak mee.