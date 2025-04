Ondanks een tik van zijn broer: Marc Marquez wint in Qatar en is weer WK-leider in MotoGP

Zesvoudig wereldkampioen Marc Marquez heeft in de MotoGP de Grote Prijs van Qatar, de vierde manche van het WK, gewonnen. Na een bijna-crash in de 1e ronde profiteerde de Spanjaard daarna van de fouten van zijn concurrenten.

Marc Marquez kreeg de zege niet zomaar cadeau op het Losail Circuit in Qatar. De Spanjaard mocht vertrekken vanaf de pole, maar werd in de eerste ronde achteruit geslagen na een tik van zijn jongere broer Alex.

Maar Marquez hield het hoofd koel en spaarde zijn banden in de eerste helft van de race. In de tweede helft van de race sloeg hij genadeloos toe. Hij haalde Morbidelli en Vinales in en zegevierde voor de derde keer dit jaar.

Hij doet ook een gouden zaak in de WK-stand, want zijn jongere broer Alex kwam niet in de buurt van het podium. Met 3 zeges na 4 races heeft Marc Marquez 17 punten voorsprong op zijn broer Alex. Francesco Bagnaia volgt als 3e op 26 punten.