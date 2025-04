Kijk vanavond om 21.05 uur naar Extra Time met Wesley Sonck, Franky Van Der Elst en Sam Kerkhofs

Club Brugge is op één puntje van leider Genk genaderd in de play-offs. Voelen ze de spanning tot in Hasselt? In de kantine van "de Spor" kaart Filip Joos na over het voetbalweekend met Wesley Sonck, Franky Van Der Elst en Sam Kerkhofs. Kijk vanavond om 21.05 uur op VRT Canvas of VRT Max.