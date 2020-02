De crosstop 5 van Michel Wuyts: "In Namen is Mathieu van der Poel het diepst gegaan"

Volgend weekend staan de laatste crossen van het seizoen op het programma. Michel Wuyts blikt terug met zijn top 5: van Thibau Nys over Ceylin del Carmen Alvarado - het meisje met de x-factor - tot Mathieu van der Poel én de Wereldbekermanche in Namen. "De mooiste veldrit die we gezien hebben", stelt onze commentator.

VIDEO: De hoogtepunten van Michel Wuyts

5) Thibau Nys en de tranen van Sven Nys

"Thibau Nys wordt al een tijd afgeschilderd als de verlosser van het Vlaamse land. Daar ben ik lang terughoudend in geweest", opent Michel Wuyts, "maar wat ik dit seizoen gezien heb, heeft me overtuigd dat hij over 2 à 3 jaar zijn plaats zal innemen bij de betere profs."

"Dit seizoen heb ik gemerkt dat Thibau Nys consequent stappen zet. De Nys van vorig seizoen was er een die alle kunstjes tot in de virtuositeit beheerste, de Nys van dit seizoen speelt al eens zijn eindsprint uit." "Als Nys al geen gewiekste aanval heeft geplaatst, want daar is hij meesterlijk in", vindt onze commentator. "Halfweg versnelt hij en blijft hij ook weg, zoals op het WK. Nys heeft meer volume gekregen", vindt Wuyts.

VIDEO: Thibau Nys heer en meester op WK veldrijden voor juniores

De familie Nys heeft Michel Wuyts ook ontroerd. "Na het wereldkampioenschap zag ik iets unieks: Sven Nys die een traan laat. En dat begrijp ik."

4) Eli Iserbyt wint een prachtige strijd in Nommay

"Eli Iserbyt is voor mij de revelatie van het seizoen", gaat Michel Wuyts voort. "In het begin van het seizoen overvleugelt hij alles en iedereen, maar het fenomeen Iserbyt hebben we echt leren kennen in de Wereldbekercross van Nommay."

"Met de afwezigheid van Mathieu van der Poel leveren Iserbyt en Toon Aerts een prachtige strijd in Frankrijk. Iserbyt heeft er de weerbaarheid om uit een verloren positie hardnekkig terug te keren. Dat moet dat West-Vlaamse karakter zijn." "Bovendien is Iserbyt niet op zijn mondje gevallen. Hij zegt dingen die anderen niet durven te zeggen en daar houd ik wel van", glimlacht Wuyts. "Een van zijn familieleden vroeg me of Eli niet wat moest temperen. Wat mij betreft niet, dat komt automatisch wel. Trap nu nog maar even tegen schenen. Dat maakt dat kleine en soms indommelende wereldje alleen maar sappiger."

VIDEO: Eli Iserbyt en Toon Aerts gaan stevig tekeer in Nommay

3) Annemarie Worst vs. Ceylin Alvarado

De (Nederlandse) vrouwen hebben u dit jaar het ene beklijvende duel na het andere geserveerd. "Het duel tussen Ceylin Alvarado en Annemarie Worst is er een tussen de vaandrigs van de vrouwencross", stelt Michel Wuyts. "En die krijgt uiteindelijk een bescheid op het WK in Zwitserland." "Daar zie je dat het procedé van Worst, een ijzersterke slotronde, niet meer volstaat. Op die manier heeft ze Alvarado al afgedroogd, maar op het WK rijdt ze zich compleet murw. Ze is te blind naar voren gestormd, met het meisje met de grootste x-factor in het wiel." "En Alvarado droogde Worst vervolgens netjes af. Zij komt als nieuwe heerseres uit het seizoen en gaat met een grote glimlach de toekomst tegemoet."

VIDEO: Een WK-finale om vingers en duimen bij af te likken

In de vrouwencross is het al Nederland wat de klok slaat. "Yara Kastelijn gaat zich meer en meer in de strijd kunnen mengen. Met haar motor kan ze zeer dicht in de buurt komen", weet Michel Wuyts. "Behalve als er een afdaling of een technische strook op het parcours ligt. Dan rijdt Kastelijn met de daver op het lijf en is ze op voorhand verloren." "En dan heb je nog Shirin van Anrooij. Goed mogelijk dat ze zich er volgend seizoen al naast zet."

2) Mathieu de adelaar

Michel Wuyts: "Nu zijn we bij Mathieu van der Poel gekomen. Ik had voor zijn meesterstuk op het WK in Zwitserland kunnen kiezen, de explosie der explosies, maar ik ga voor de Wereldbekercross van een week voordien in Hoogerheide." "Daar heb ik van genoten, omdat je er Van der Poel in al zijn facetten kunt bewonderen. Hij pijnigt iedereen in de openingsronde, laat de concurrentie dan wat in de waan door in positie 8 of 9 te kruipen om half cross aan te zetten op het meest geschikte stuk." "Op een scherpe helling, met vervolgens een bocht en een eindeloos stuk vals plat. Daar speelt Van der Poel zijn buitengewoon explosief vermogen uit. Hij degradeert er iedereen." "En op het lange oplopende stuk naar de finish schudt hij iedere keer een kabinetstuk uit zijn mouwen. De zwier waarmee hij naar boven sprint, is een lust voor het oog. Alsof een adelaar wegvliegt."

Bisnummer in voorjaar? "Dat zou zo maar eens kunnen"

Na het wielerseizoen zette Michel Wuyts de Gold Race van Mathieu van der Poel op 1. Nu staat hij weer bovenaan. Doet hij dat in het voorjaar weer?

Michel Wuyts: ""Dat zou zo maar eens kunnen", zou José De Cauwer zeggen. Omdat ik het contingent van kasseispecialisten niet enorm hoog inschat. We hebben al betere kasseipelotons gehad. Denk aan de periode Boonen-Cancellara of de periode Vandenbroucke-Van Petegem. Nu is dat minder." "Dus is het niet uitgesloten dat Van der Poel de macht grijpt. Het enige minpunt dat ik zie, is dat zijn ploeg niet op niveau is voor de kasseiklassiekers. Maar hij kan veel alleen. En van ver."

1) In Namen is Van der Poel het diepst gegaan

Voor hét crossmoment van het voorbije seizoen keert Michel Wuyts terug naar een episch moddergevecht in Namen. "De mooiste wedstrijd die ik gezien heb", stelt onze commentator. ""Wat hebben we hier nu allemaal gezien?", vroegen Paul Herygers en ik ons na de uitzending af." "Het was een cross met wisselende kansen, met een uitmuntende Toon Aerts in de hoofdrol. Ongelukkig genoeg wordt die wedstrijd beslecht door een val met zware gevolgen voor de rest van het seizoen. En met Van der Poel die toch nog triomfeert. Wellicht is hij in Namen het diepst moeten gaan." "Wat mij nog bijgebleven is, is die nieuwe afdaling in Namen. Het moet de zwaarste afdaling van het seizoen zijn, onder meer veroorzaakt door het slechte weer. Van der Poel is de enige die daar in zijn klikpedaal blijft. Pure kunst." "Of wacht, er is er nog eentje die dat voor mekaar krijgt: Thibau Nys." En zo is de cirkel van het veldritseizoen 2019-2020 rond.

VIDEO: Bekijk de laatste ronde van de WB-manche in Namen

De top 5 van Michel Wuyts 1. De Wereldbekerveldrit in Namen 2. Mathieu van der Poel in Hoogerheide 3. Annemarie Worst vs. Ceylin Alvarado op het WK 4. Eli Iserbyt vs. Toon Aerts in Nommay 5. Thibau Nys en de tranen van zijn papa

Tot slot: "Sanne Cant moet meer de weg op"

Voor de ontgoocheling van het seizoen komt Michel Wuyts uit bij Sanne Cant. "Ze is bewust weggebleven uit de Wereldbekerwedstrijden in de Verenigde Staten. Daarna begon ze hoopgevend met podiums in Gieten, Boom en Ruddervoorde", blikt onze commentator terug. "Cant leek het seizoen te beginnen zoals altijd, maar deze keer bleven de zeges in de grote klassementscrossen wel weg. Neen, ze reed het voorbije seizoen niet op haar niveau." "Nu ga ik wel niet meehuilen met de rest", stelt Wuyts. "Sanne Cant is nog maar 29. Ze moet voor zichzelf uitzoeken, wat ze meer kan doen in de zomer op de weg. Dat zal haar verder brengen."

Op het wereldkampioenschap bolt Sanne Cant pas als 12e over de streep.