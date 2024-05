Wouter Vrancken is scherp voor spelers na pandoering in Brugge: "Dit heeft niets met ons voetbal te maken"

"We moesten de intensiteit van Cercle matchen. Pas dan kun je ruimtes creëren en er iets uithalen. Want die lagen er nochtans, maar als je er niet voor wil knokken, benut je ze niet."

Is de veer gebroken in Limburg na de dubbele tik van Club Brugge, die einde titeldroom betekende?

"Sowieso niet", zegt Vrancken. "Er moest gewoon weer de verantwoordelijkheid genomen worden door mijn spelers om de ruimtes te vullen. Al bij al was het gewoon te weinig vandaag."

Dus gaf de T1 zijn groep een preek op de grasmat in Brugge.

"Ik heb gezegd dat je kan verliezen als het slecht draait. Dat is menselijk. Maar dit heeft niets met de voeten of goed voetbal te maken, maar met wilskracht tonen. In het reguliere seizoen was dat nochtans onze sterkte."

Nu - drie zware nederlagen later - lijkt Genk op de dool.