Marc Hirschi wint bergop tweede rit in Tsjechië na aanval in slotkilometer en wordt leider

Marc Hirschi (UAE) heeft de tweede rit in de Ronde van Tsjechië gewonnen. Op de slotklim versnelde de Zwitser in de laatste kilometer en hij soleerde naar de ritzege. Zijn ploegmaat Diego Ulissi eindigde als tweede, Sergio Higuita werd derde. Hirschi neemt ook de leiderstrui over van Luke Lamperti.

Waar het in Tsjechië gisteren nog aan de sprinters was, moesten vandaag de klimmers hun kuiten insmeren. De tweede etappe eindigde namelijk op een slotklim van net geen 10 kilometer aan 5,7% gemiddeld.



Een kleine groep met toppers - met onder anderen Julian Alaphilippe, Michael Storer en onze landgenoot Kamiel Bonneu - zou voor de ritzege strijden. Het was uiteindelijk Marc Hirschi die in de slotkilometer wegreed en de ritzege zou pakken.



Achter hem sprintte ploegmaat Diego Ulissi naar de tweede plaats, Sergio Higuita werd derde. Bonneu eindigde op een knappe 9e plaats.



Hirschi neemt de leiderstrui over van Luke Lamperti. Morgen staat er een nieuwe aankomst bergop op het menu. Zondag eindigt de Ronde van Tsjechië met een rit voor de punchers.