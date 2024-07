Jong veulen Luke Lamperti grijpt na millimeterspurt de eerste leiderstrui in de Ronde van Tsjechië

De nul is van het bord voor Luke Lamperti. De 21-jarige Amerikaan heeft in de Ronde van Tsjechië zijn allereerste zege voor Soudal-Quick Step geboekt. In een millimeterspurt in de eerste etappe was hij net iets sneller dan thuisrijder Pavel Bittner. Lamperti is meteen ook de eerste leider.

Na 3 tweede plaatsen en een derde plaats heeft Luke Lamperti voor het eerst sinds zijn aankomst bij Soudal - Quick Step de hoofdvogel afgeschoten.

In de openingsetappe van de Ronde van Tsjechië greep hij de macht in een massasprint. Lamperti werd perfect geloodst door onder meer ex-wereldkampioen Julian Alaphilippe in de slotkilometer en maakte dankbaar af.

Al had de Amerikaan niet al te veel overschot. De Tsjech Pavel Bittner kwam voor eigen volk nog dichtbij. Itamar Einhorn strandde op de 3e plek.

Lamperti grijpt meteen ook de eerste leiderstrui in Tsjechië. Het is zijn 5e profzege, na eerder al ritzege in de Ronde van Taiwan in 2022 en tijdritzege en 2 etappes in de Ronde van Japan vorig jaar.

Morgen en overmorgen zijn de klimmers aan zet in Tsjechië, zondag ligt er nog een kans voor de punchers. Vorig jaar won Florian Lipowitz het eindklassement.